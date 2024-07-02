В Новосибирске мать рассказала подробности нападения детей-мигрантов на 12-летнюю дочь

В беседе с журналистом Сиб.фм мама девочки, на которую напали подростки, рассказала подробности случившегося.

Инцидент произошел вечером 29 июня. Девочка сидела на качели напротив подъезда дома по ул. Высоцкого. К ней подошли трое подростков 13-14 лет. Один сел на качели, а другие встали рядом. Через время они попытались заговорить с ребенком, но она не обращала на них внимания. Тогда один из мальчиков начал пинать девочку по ногам, другой в это же время ударил пустой бутылкой ей по голове.

«Она сняла наушники, сказала: «Отстаньте/отвалите». Один из них со словами: «Ты что с нами так разговариваешь?» — достал маленький складной нож и ткнул кончиком ей в плечо (бицепс). Следов не осталось, скорее всего, ткнули, чтобы напугать. Увидев нож, она испугалась и спрыгнула с качели, хотела убежать», — рассказала мама пострадавшего ребенка в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

Далее один из подростков схватил ее за плечо. Девочке удалось вырваться и убежать, вместе с этим подростки также убежали.

Как позже рассказала пострадавшая матери, мальчиков она видела впервые. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент проводится проверка по данному инциденту. Также мать ребенка сообщила, что ни подростки, ни их родители не выходили с ней на связь.

После случившегося девочка не хочет выходить на прогулку даже с мамой. Она стала более молчаливой и скованной, чем обычно. Раньше школьница, по словам ее мамы, могла часами сидеть на качелях напротив дома.

Несмотря на то, что правоохранительные органы проводят проверку, женщина не бездействует. Она сама пытается найти нападавших, и ей в этом помогают соседи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На момент публикации не установлены личности подростков. Расследование взяла на контроль прокуратура Новосибирской области.

Подробнее об этом происшествии можно прочитать в материале Сиб.фм.