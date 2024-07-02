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общество

В Новосибирске назвали новые тарифы ЖКХ

Фото: Сиб.фм

С 1 июля в Новосибирской области повысили тарифы ЖКХ.

Как сообщает МК в Новосибирске со ссылкой на департамент по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года в регионе увеличились тарифы на коммунальные услуги.

Таким образом, электричество теперь будет стоить 3,66 рубля за кВт/ч, отопление и горячее водоснабжение/подогрев вырастут до 2 101,91 рубля за Гкал, холодное водоснабжение поднимется до 26,22 рубля за кубометр, а водоотведение будет стоить 21,23 рубля за кубометр. Также тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами составит 79,10 рубля в месяц на одного человека.

Начисления по новым тарифам начнут производить уже в августе.

Напомним, что в Новосибирске опубликован прогноз погоды на июль

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Валерия Митрохина
Журналист

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