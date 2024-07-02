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общество

В Новосибирске перекрыли канал нелегальной миграции

Фото: Сиб.фм

Канал нелегальной миграции закрыли в регионе.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области, двое не легализованных иностранцев организовали нарколабораторию с мефедроном на 110 миллионов рублей, которая была расположена в частном доме в Болотнинском районе региона. Там изъяли 44 килограмма мефедрона, который планировали сбыть.

Сейчас в отношении организаторов канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что трое подростков в Новосибирске напали на 11-летнюю девочку

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Валерия Митрохина
Журналист

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