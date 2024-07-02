В Новосибирске перекрыли канал нелегальной миграции

Канал нелегальной миграции закрыли в регионе.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области, двое не легализованных иностранцев организовали нарколабораторию с мефедроном на 110 миллионов рублей, которая была расположена в частном доме в Болотнинском районе региона. Там изъяли 44 килограмма мефедрона, который планировали сбыть.

Сейчас в отношении организаторов канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что трое подростков в Новосибирске напали на 11-летнюю девочку