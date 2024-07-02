В Новосибирске предложили заложить камень в память об участниках СВО

В Новосибирске предложили установить памятный камень участникам СВО.

Председатель исполкома Новосибирской областной организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александр Секачев заявил о необходимости установки памятного камня для участников СВО.

«Я думаю, что наша организация выступит с этой инициативой, чтоб те парни, которые возвращаются, могли прийти и возложить цветы своим однополчанам, друзьям, которые остались на поле боя», — сообщил он корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирске вспомнили погибших ветеранов боевых действий. Более 200 горожан пришли, чтобы вспомнить прошлое и возложить цветы тем, кто не вернулся с поля боя. Репортаж с мероприятия опубликовала редакция Сиб.фм.