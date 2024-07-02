В Новосибирске пропал 60-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

В Новосибирске волонтеры ищут 60-летнего Максима Бекешева.

30 июня он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. В последний раз мужчину видели в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону.

Волонтеры просят помощи в поисках мужчины. Они подчеркнули, что он нуждается в медицинской помощи.

Рост Максима — 176 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, волосы русые.

Информация о том, в какой одежде он ушел, отсутствует.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении новосибирца, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.