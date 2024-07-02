В Новосибирске проведут российско-африканский форум

Также в Новосибирск приедет делегация из Москвы — послы африканских государств.

В конце августа — начале сентября в Новосибирске пройдет форум «Россия — Африка. Образование. Культура. Бизнес», организованный Новосибирским государственным университетом.

Мероприятие соберет представителей из Мали, Чада и Гвинеи. При поддержке центра народной дипломатии, имеющего опыт взаимодействия с правительственными и образовательными структурами Западной и Восточной Африки, форум планирует привлечь делегации, включая ректоров вузов и министров из различных африканских стран.

В Новосибирск также приедет делегация послов африканских государств из Москвы. Форум может быть частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром».

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 900 участников СВО в регионе получают поддержку по Губернаторскому сертификату.