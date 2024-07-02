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общество

В Новосибирской области саперы обезвредили гранату из сиротского дома в Усть-Тарке

Фото: ВК-группа газеты «Знамя Труда» Усть-Таркского района Новосибирской области

Новосибирские саперы обезвредили гранату.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Знамя труда” сообщили, что в Усть-Таркском районе Новосибирской области в дом умершего одинокого мужчины приехали саперы, чтобы обезвредить гранату.

Известно, что в одном из домов более 80 лет прожил мужчина, который был воспитанником детского дома. Однажды там решил убраться местный житель, который ухаживал за пенсионером при жизни, и обнаружил в доме гранату.

“Не только удивление, но и испуг испытал мужчина. Позвонил в отделение полиции”, — рассказали в издании.

В результате саперы определили, что граната была учебной.

Напомним, что стали известны подробности нападения подростков на 11-летнюю девочку в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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