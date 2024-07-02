Звёзды на сцене и трансформеры в парке: в Новосибирске с размахом завершилось празднование Дня города. Полный фотоотчёт

Праздничный уик-энд подошёл к концу, в это воскресенье весь Новосибирск отмечал День города. По всему мегаполису развернулись праздничные площадки, на которых проходили различные конкурсы, шоу-программы, а также выступили Kamazz и Ирина Салтыкова.

Для всех, кто не смог посетить мероприятия и лично увидеть, а также прочувствовать всю ту магию, что творилась в Центральном парка и на площадке «Арена» парка, Сиб.фм подготовил полный фотоотчёт с обоих мест празднования Дня города.

В «Арена» парке развернулся настоящий фестиваль искусства, который представил творчество нашего города со всех сторон. Помимо этого, всех любителей уличных рисунков новосибирские стрит-арт художники порадовали своими работами. Хедлайнером праздника стал известный исполнитель Kamazz. Гостей праздника также ожидало ещё множество других развлечений, которые вы можете оценить в фотоотчёте.

Генеральный партнёр: Торговая сеть «Пятёрочка».

Генеральный Автопартнёр — Компания «ГРЕЙТ ПАРК», официальный дилер GEELY на Петухова 2/3а.

Официальный партнёр: Автономная некоммерческая организация повышения уровня качества образования населения «Школа 21», надёжный поставщик металлопроката России «БВБ-Альянс-Новосибирск».

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».

Партнеры: МФК Сан Сити, Друзья Бар-ресторан, Сеть автошкол «Автостатус», Детский развлекательный центр «BANANA PARK», Клиника Эксперт, футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Частная школа «Top IT School», Торговый Дом «Киприно», Самокат — онлайн-магазин с доставкой продуктов и товаров для дома, Застройщик «Камея» — апартаменты IQ Aparts, жилой комплекс «Рубин» на Гоголя, Автомобильный маркетплейс М53, входящий в холдинг ООО «Ай-Би-Эм», Сеть салонов тайского массажа и СПА ROYALTHAI, АЗС НАФТА 24, Сеть автозаправочных комплексов «Энергия»

Beauty partner: Компания Avon.

Генеральный фуд партнер: Sova Bar.

Фуд партнеры: Авторская пекарня «ВафLand», Торговый дом «Куликовский» , #НаКофеине, Alcreme, Brooklyn, Mivino, Garage Sanchez, Добыча, bubble tea bar HARUCHA, Street Food Art Bar УЛИЦЫ, Сеть кафе бурятской и монгольской кухни «ХАН БУЗ», Магазины сладостей для взрослых и детей «Мармеладная бухта», Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина», Crosby Coffee, HOTDOGS, Бургерная «Meat Boy Burger», Ресторан доставки авторской кухни Plita & Chef, кафе-блинная «Tinlinna», Кондитерская Винер Вальд, Мясной Бар «Beefy», кофейняGreen House, Пыжка.

На сцене Центрального парка выступили талантливые творческие коллективы, а жемчужиной вечера стал большой сольный концерт Ирины Салтыковой.

На площадке в День города был поставлен рекорд по самому массовому угощению жителей и гостей города турецкой баклавой. 131 кг восточной сладости. Такой подарок всем посетителям мероприятия сделала Турецкая кондитерская от Исмаила Йашара. Помимо бесплатных сладостей гостей мероприятия ожидало ещё много интересного, как именно развлекались новосибирцы в это воскресенье, смотрите далее.

Генеральный партнёр: Сеть супермаркетов Быстроном.

Генеральный авто партнёр:

компания по продаже и обслуживанию Электромобилей Тесла и других марок «Tesla_N»

Официальный партнер Гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум»

Партнеры: Клиника «Евромед», интернет-магазин товаров для домашних питомцев «Зоосат», Частная школа «Top IT School», ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск, футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, ООО «Эдем» Курорт-отель «Морозово», Застройщик «Камея» — апартаменты IQ Aparts, жилой комплекс «Рубин» на Гоголя, Сеть салонов тайского массажа и СПА ROYALTHAI, Автомобильный маркетплейс М53, входящий в холдинг ООО «Ай-Би-Эм», АЗС НАФТА 24, Персона.

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».

Генеральный партнер здорового питания Диа-Веста.

Генеральный фуд партнер СЕТЬ КРУГЛОСУТОЧНЫХ МАРКЕТ-БАРОВ Ёмкость.

Фуд партнеры: Шеф Дым, #НаКофеине, Alcreme мороженое, Mivino мороженое, Штолле пироги Сибири, Лимонадная, «A.Ganziy» кондитерская Анастасии Ганзий, Сеть магазинов сладостей «Мармеладная бухта», Торговая марка «Голодный пес», Авторская пекарня «Вафland», Выпечка счастья, Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина», Компания «Деревенское молочко», Уличный Вайб, «Таки Таки Тайяки», мясной бар «Beefy».