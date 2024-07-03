Дешевый способ борьбы с пробками в Новосибирске предложил дорожный эксперт Стефанов

Адаптивные режимы работы светофоров и ручное регулирование ситуации на дорогах позволят решить проблему с заторами, считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

По мнению дорожного эксперта, самый простой, эффективный и малозатратный способом для избавления от пробок — надлежащая организация дорожного движения. То есть это выбор наиболее эффективных решений для проезда перекрестков и пересечений. Например, это могут быть адаптивные режимы работы светофоров или ручное регулирование. Однако для этого необходимо разработать проект организации дорожного движения, которого в Новосибирске пока нет, говорит Александр Стефанов.

По его словам, подобная деятельность по непонятным для него причинам ранее не велась. Как минимум с 2017 года представители ОНФ пытаются уговорить чиновников этим заниматься системно на уровне городской программы. Но до сих пор это все происходит «точечно, несистемно и нерегулярно».

«Мы даже предлагали свои точечные меры: когда, допустим, отключаются какие-то светофоры, либо они работают некорректно. Для того чтобы они в ручном режиме организовывали движение на перекрестках, пересечениях, примыканиях и, таким образом, предотвращали какие-то заторные явления. Это минимальные затраты, а эффект как раз максимальный», — пояснил Стефанов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Из дорогих вариантов он предлагает строительство развязок или новых дорог, но данные решения не эффективны, поскольку пробки возникают из-за примыканий, пересечений, которые не обеспечивают пропускную способность, говорит эксперт.

По его словам, в Новосибирске не развита улично-дорожная сеть. Так, многочисленные застройки, целые микрорайоны появляются вновь и вновь, однако на уровне законодательства прописано, что если конкретная застройка ухудшает транспортное положение территории, то она не должна допускаться к стройке.

«Пока правоприменительная практика, к сожалению, до этого еще тоже не дошла, поэтому застраивают что угодно, как угодно, где угодно без оглядки на то, как это повлияет на транспортную ситуацию. Вот такая, по сути, «анархия» в этой сфере и приводит к тому, что мы попадем в топ городов по заторным явлениям», — прокомментировал Стефанов.

Он отметил, что в первую очередь при избавлении от пробок нужно уделить внимание улице Большевистской, Станционной, улицам Колонды, Объединения.

Эксперт считает, что ситуация в городе изменится только в том случае, если изменится отношение к правоприменительной практике.

Ранее Сиб.фм публиковал карту метро XXI века, на которую нанесен 94 станций подземки.