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общество

Дима Билан пожаловался на состояние после концерта в Новосибирске

Фото: скриншот из видео

Известный певец Дима Билан признался, что активно работает и успевает выступать в нескольких местах одновременно.

Вчера артист был в Санкт-Петербурге на празднике футбольного клуба «Зенит», сегодня — в Новосибирске на корпоративном мероприятии, а завтра выступит в Москве на бизнес-форуме. Об этом сообщает «Весь Искитим».

За последние пять дней Дима Билан провел четыре концерта, один из которых прошел в Новосибирске 2 июля.

На следующее утро после мероприятия шоумен опубликовал короткий видеоролик в сети, в котором рассказал о своей усталости и недостатке сна.

«Доброе утро! Сову вызывали. Вчера пять часов сна, сегодня три часа сна», — написал исполнитель.

Поклонники выразили поддержку артисту, пожелав ему здоровья и напомнив о необходимости отдыха.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фанаты Салтыковой забрались к ней на сцену во время концерта в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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