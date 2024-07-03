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проиcшествия

Мужчина из Новосибирска провалился в смотровую яму в гараже

Фото: pxhere.com

На улице Пасечная в Советском районе Новосибирска спасатели были вызваны на помощь мужчине, который провалился в смотровую яму в одном из гаражей.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации пресс-службы МАСС, специалисты прибыли на место происшествия. Однако мужчина смог самостоятельно выбраться из ямы.

Дополнительная помощь не потребовалась. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Также в тот же день, 2 июля, спасатели спасли малыша, застрявшего в стульчике от детского горшка. По прибытии на место, сотрудники МАСС разрезали предмет и передали ребенка матери.

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Игорь Кириченко
Журналист

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