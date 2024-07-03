Новосибирец стал победителем всероссийского конкурса «Цифровой марафон»

Состоялись финал и церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон» Сбера и «Школы 21».

Победителями стали 13 лучших участников. Главный приз за первое место в номинации «Эксперт» — один миллион рублей — получил новосибирец Михаил Перевалов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Дорогие финалисты то, что сегодня вы здесь, — это точно ваша личная победа. Если вашей мотивации и смелости хватило на то, чтобы добраться до финала в таком сложном соревновании, как «Цифровой марафон», — это верный знак того, что в будущем у вас будет всё хорошо!»

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Новосибирск отличается качественной образовательной средой. В том числе в сфере информационных технологий. Не случайно именно в Новосибирске появился один из первых региональных кампусов "Школы 21", успевший подготовить сотни высококлассных специалистов в IT. Отрадно, что именно новосибирец стал победителем "Цифрового марафона", став лучшим из 90 тысяч участников. Я присоединяюсь к поздравлениям победителей и желаю всем участникам "Цифрового марафона" новых профессиональных побед».

Михаил Перевалов, победитель всероссийского конкурса «Цифровой марафон»:

«Цифровой марафон — это уникальное соревнование, которое поражает своими заданиями, своими масштабами. Мне очень понравилось задание, которое напевала нейросеть, и мне нужно было на слух всё это услышать и решить задачу».

«Экспертов» наградили денежными призами. Лучшие в категории «Исследователь» выиграли путёвки на курорты банка, а также обучение в СберУниверситете на курсе «Управление ИТ-командой». Победители в категории «Новичок» получили умные девайсы от Сбера. Также десять финалистов, которые подготовили интересные решения задач, особо отмеченные экспертной комиссией конкурса, получили сувенирные подарки от «Школы 21».