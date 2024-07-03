Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по уровню цифровизации.

По данным рейтинга цифровизации, подготовленному Минстроем Российской Федерации, Новосибирск оказался на 7-м месте в топ-10 городов-миллионников страны — город стал одним из самых умных городов страны в номинации «IQ городов» по результатам 2023 года.

По словам начальника департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максима Русина, благодаря командной работе по улучшению качества жизни через цифровые и инфраструктурные решения Новосибирск показывает отличные результаты.

Напомним, что Новосибирск получит еще 1 млрд руб на ремонт дорог