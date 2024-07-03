Новосибирцы нарастили трафик на сайты новостроек Краснодара

С начала года интерес новосибирцев к недвижимости в столице Кубани вырос в 1.4 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего сибиряки смотрят на сайтах застройщиков квартиры в высотках в черте города. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Краснодаре.

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет‑ресурсы: с начала 2024 года чаще всего жители других субъектов заходили на порталы девелоперов столицы края. На эти платформы пришлось более половины (56%) суммарного дата‑трафика сайтов недвижимости.

По приросту трафика год к году на интернет‑ресурсах недвижимости столицы Кубани лидируют жители Дальнего Востока и Сибири. Вместе с тем новосибирцы только на третьем месте среди регионов Сибири по интересу к сайтам застройщиков — первые две строчки у жителей Кузбасса и Красноярска. Они присматриваются к недвижимости в самом теплом регионе страны на 60% активнее всех сибиряков.

Квартирами в малоэтажных домах Краснодара интересуются жители Москвы, ХМАО, Ставропольского и Красноярского краев, Саратовской и Волгоградской областей. Следующие по популярности — сайты «высоток». На них в основном заходят абоненты из Москвы, Ленинградской, Ростовской, Калининградской, Астраханской областей.

Как показывают цифры, на изучение сайтов с описанием районов, вариантов планировок и условий приобретения, россияне тратят в среднем в месяц более 403 тысяч ТБ. Такого объема данных хватит на беспрерывный просмотр четырех тысяч ознакомительных видео о мегаполисе. Максимальный интерес ожидаемо приходится на пятницу и выходные дни.