Новосибирцы пожаловались на сбой в приложении Сбера

В Новосибирске произошел сбой у всех владельцев приложения Сбера.

Как сообщает портал Atas.info, жители Новосибирска начали массово жаловаться на то, что у них не работает или тормозит приложение Сбербанка.

Сегодня, 3 июля, местные жители пожаловались на массовый сбой — кто-то рассказал, что приложение выдает неверный пин-код, некоторые отметили, что не могут перевести или получить отправленные деньги.

По данным сайта «Сбой.РФ», больше всего неполадки фиксируют в Московской области (27%), Санкт-Петербургской (11%), Свердловской (8%), а также Новосибирской (7%).

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