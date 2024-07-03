сегодня
03 июля, 12:49
пробки
5/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня
03 июля, 12:49
пробки
5/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня 11:14
общество

Новосибирцы пожаловались на сбой в приложении Сбера

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошел сбой у всех владельцев приложения Сбера.

Как сообщает портал Atas.info, жители Новосибирска начали массово жаловаться на то, что у них не работает или тормозит приложение Сбербанка.

Сегодня, 3 июля, местные жители пожаловались на массовый сбой — кто-то рассказал, что приложение выдает неверный пин-код, некоторые отметили, что не могут перевести или получить отправленные деньги.

По данным сайта «Сбой.РФ», больше всего неполадки фиксируют в Московской области (27%), Санкт-Петербургской (11%), Свердловской (8%), а также Новосибирской (7%).

Напомним, что популярную телеведущую Юлию Меньшову рассмешил герб Искитима Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в