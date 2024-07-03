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общество

Проезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024

Фото: Сиб.фм

До конца этого года планируют открыть проезд по 4 мосту в Новосибирске.

Как сообщил глава департамента по внешним коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский для портала Atas.Info, в этом году рассматривается возможность запуска новой переправы через Обь до завершения всех строительных работ.

По его словам, сейчас действующее концессионное соглашение не предусматривает поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, но данная тема уже активно обсуждается с правительством Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками

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Валерия Митрохина
Журналист

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