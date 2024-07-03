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общество

Стали известны города Новосибирской области, которые изменятся по поручению Путина

Фото: Сиб.фм

Президент РФ поручил изменить города Новосибирской области.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе департамента информационной политики Новосибирской области, сейчас в России разрабатывают мастер-планы для 200 городов по соцприоритетам по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В этом списке оказались такие населенные пункты Новосибирской области как Барабинск и Карасук. В настоящий момент планы находятся в разработке.

Напомним, что Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации

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Валерия Митрохина
Журналист

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