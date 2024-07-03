сегодня
03 июля, 15:46
пробки
4/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня
03 июля, 15:46
пробки
4/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня 13:40
общество

Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса

Фото: соцсети Валерии Беляцкой

Валерия Беляцкая, бортпроводница из Новосибирска, пробилась в полуфинал международного конкурса красоты «Топ стюардесс».

Информация о её успехе появилась в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте.

Валерия 23-летняя представительница чартерной авиакомпании России AZUR air. Она начала свою карьеру в авиации пять лет назад. Девушка рассказала, что выбрала эту профессию из-за своего активного образа жизни и любви к переменам. В настоящее время Валерия также обучается на логиста, увлекается музыкой и занимается спортом.

В конкурсе «Топ стюардесс» Валерия участвует в номинации «королева неба». В полуфинале участвуют 67 участниц, успешно прошедшие интернет-отбор и кастинги. Финал состоится в октябре этого года.

Издание «МК в Новосибирске» опубликовало фотографии яркой бортпроводницы.

Фото Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса 2

Фото Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса 3

Фото Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса 4

Фото Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса 5

Фото Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса 6

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в