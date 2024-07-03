В Куйбышеве Новосибирской области прошел сильный ливень и выпал град

В Куйбышеве после полудня произошли резкие изменения погоды.

Сначала на город обрушился сильный ливень, который затем сменился градом в несколько сантиметров. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во ВКонтакте.

Местная жительница Марина написала в соцсетях, что к обеду солнце выглянуло. Она отметила, что осадков не ждали и начался резко ливень и град.

Град продолжался около получаса и был замечен в разных частях города. Существенного ущерба непогода не принесла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дима Билан пожаловался на состояние после концерта в Новосибирске.