сегодня
03 июля, 23:11
пробки
1/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.58
сегодня
03 июля, 23:11
пробки
1/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.58
сегодня 19:49
общество

В Куйбышеве Новосибирской области прошел сильный ливень и выпал град

Фото: скриншот из видео

В Куйбышеве после полудня произошли резкие изменения погоды.

Сначала на город обрушился сильный ливень, который затем сменился градом в несколько сантиметров. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во ВКонтакте.

Местная жительница Марина написала в соцсетях, что к обеду солнце выглянуло. Она отметила, что осадков не ждали и начался резко ливень и град.

Град продолжался около получаса и был замечен в разных частях города. Существенного ущерба непогода не принесла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дима Билан пожаловался на состояние после концерта в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в