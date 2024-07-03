В Куйбышеве Новосибирской области прошел сильный ливень и выпал град

В Куйбышеве после полудня произошли резкие изменения погоды.
Сначала на город обрушился сильный ливень, который затем сменился градом в несколько сантиметров. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во ВКонтакте.
Местная жительница Марина написала в соцсетях, что к обеду солнце выглянуло. Она отметила, что осадков не ждали и начался резко ливень и град.
Град продолжался около получаса и был замечен в разных частях города. Существенного ущерба непогода не принесла.
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