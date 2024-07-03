В Новосибирске комбат «Веги» Панферов отреагировал на «побег в НАТО» генерала Шевцовой

Глава элитного батальона «Вега» Андрей Панферов прокомментировал новость об отставке «генерала в юбке» Татьяны Шевцовой и её переезд за границу.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панферов считает, что информация о том, что Татьяна Шевцова перешла на сторону НАТО и уехала из России с миллиардами рублей не более чем слухи. Генеральша не смогла бы сбежать, считает он.

«Татьяна Шевцова знакома всем, начиная от сотрудников правоохранительных органов до всех министерств и департаментов. Я не думаю, что ее бы отпустили, даже если бы она сменила фамилию, но если это действительно произошло, то возникает вопрос, как такого «пошиба» люди могли быть на ведущих должностях министерства обороны РФ», — говорит Андрей Панферов корреспонденту Сиб.фм.

Комбат уверен, что Татьяну Шевцову никто из страны так просто бы не отпустил, ведь даже после отставки она все равно находится под контролем у компетентных органов.

Напомним, 17 июня Указом президента России Владимира Путина уволена заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, которая отвечала непосредственно за финансовые потоки в военном ведомстве. Через неделю, по информации некоторых источников, она улетела во Францию, забрав с собой, по некоторым данным, сотни миллионов долларов, которые до этого перевела в криптовалюту. Сама Шевцова не выходит на связь, а также не появляется на публике. Во многих СМИ распространилась информация с заголовками: «Шевцова перешла на сторону НАТО».

В Сети периодически всплывает информация о ее имуществе: элитное жилье, резиденция в Москве стоимостью около 2 млрд рублей.