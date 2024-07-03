В Новосибирске на карте метро XXI века появилось 94 станций и 5 веток: реально ли реализовать проект

Новосибирский метрополитен, открытый 7 января 1986 года, состоит из двух веток и 13 станций. Сейчас строят новую «Спортивная». В планах властей развить Дзержинскую и Ленинскую линии. Вместе с тем на просторах Сети появляется карта современного Новосибирского метрополитена с 94 станциями и 5 ветками, которые, по мнению инициаторов, должны пролегать даже через Бердск, Родники, Пашино, Толмачево. Реально ли это?

Единственное метро за Уралом и в Сибири

Новосибирский метрополитен считается самым восточным в России. Его открытие состоялось 7 января 1986 года. После запуска он стал первым и единственным метро за Уралом и в Сибири.

В системе Новосибирского метрополитена есть две линии (красная и зеленая) с 13 станциями, а также необходимые вспомогательные сооружения. Общая протяженность линий составляет 15,9 километров. Он также занимает первое место в мире по длине метромоста.

В 2019 году началось строительство новой станции «Спортивная», которая будет располагаться между «Студенческой» и «Речным вокзалом». Изначально станцию планировали сдать в 2023 году, но ее строительство затянулось. Теперь предполагаемая дата открытия — декабрь 2024 года.

В беседе с журналистом Сиб.фм мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что степень готовности станции высокая, но назвать в данный момент конкретные сроки открытия сложно.

«Спортивная» несколько раз неудачно проходила Главгосэкспертизу. По словам градоначальника, это произошло из-за проектной документации.

«Санкции, введенные против нашей страны, сделали невозможным приобретение импортного оборудования, предусмотренного первоначальным проектом. Необходимо было вносить изменения, менять на отечественные аналоги. Сейчас уже получено положительное заключение по технической части исправленной проектной документации. Дальше необходимо выстроить работу подрядчиков и субподрядчиков, разобраться, кто несет ответственность за некачественно выполненную работу», — заявил Максим Кудрявцев.

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что необходимо завершить развитие Дзержинской линии: достройка левого перегонного тоннеля, строительство двух станций и второго депо, без которого метрополитен развиваться не сможет.

«Требуется развивать Ленинскую линию — направление на «Чистую Слободу». Это тоже жизненная необходимость — для разгрузки транспортных потоков. «Площадь Маркса» загружена до предела, на который она была рассчитана, когда строилась. Сейчас практически все лимиты исчерпаны», — сказал Чмыхайло в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Он надеется, что к 2030 году закончится строительство Дзержинской и Ленинской линии, а третья линия, скорее всего, появится ближе к 2050-му году. Но этих денег в бюджете пока не заложено. Это лишь оптимистичные планы.

Идеальный метрополитен из 95 станций

Вместе с этим генеральный директор компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев составил новую карту «идеального» метрополитена для новосибирцев, которая включает 94 станций и 5 веток — продленные существующие красная и зеленая, а также новые — желтая, сиреневая, голубая.

Он уверен, что новые станции метро способны принести неоспоримую пользу городу и региону, так как метро по его плану доходит и до Бердска, и до Пашино, и до города Обь. Также развитие метрополитена послужит мощным толчком для развития инфраструктуры, считает он.

По его мнению, красная ветка метро должна пролегать от города Обь до Пашино, и помимо существующих станций проходить через Экспоцентр, микрорайон Чистая Слобода, сквозь Родники выходить к конечной станции Калининского района.

Существующая зеленая ветка, по его мнению, должна быть кольцевой. От конечной на сегодня «Золотой Нивы» она должна идти в сторону НГПУ, острова Кораблик, далее выходить на Советское шоссе, Затулинку, аквапарк и замыкаться на вокзале «Новосибирск-Главный», где сейчас действует станция «Гарина-Михайловского».

Жёлтая ветка метрополитена, по мнению инициатора, должна проходить от Бердска до «Нордмолла» и идти через Академгородок, Кольцово, пересекаться с зеленой веткой на станции «Березовая роща», а далее пролегать в сторону микрорайона Родники и до конечной станции.

Сиреневая ветка, по мнению инициатора, должна быть построена от Толмачевского шоссе до автовокзала на Гусинобродском шоссе и проходить через Троллейный жилмассив, пересекаться с желтой веткой по ул. Кирова, с зеленой на «Золотой Ниве» и уходить на конечную станцию.

Есть в его схеме и голубая ветка, которую по мнению инициатора стоит проложить от Затона в Ленинском районе до ОбьГЭС в Советском районе. Лукашев изобразил на карте, что это направление должно включать станции (помимо конечных) ул. Большая, пл. Труда, Совсибирь, Северный проезд, Затулинский жилмассив, Краснообск.

Для сравнения, в Москве насчитывается 294 станции метро, включая Московское центральное кольцо, а в Санкт-Петербурге — 72. Получается, по оптимистичному предложению Дмитрия Лукашева, Новосибирское метро может стать вторым в России по количеству станций.

В Санкт-Петербурге на строительство первой ветки метрополитена ушло около 10 лет. При современных технологиях на строительство одной ветки может уйти примерно 5 лет. Новая карта предполагает строительство 3 новых и продление еще 2 линий метро. Если взять в качестве иллюстрации примерную сумму средств, которая была затрачена только на строительство станции «Спортивная» с 2019 по 2021 год — 2,6 млрд рублей. Умножить ее на 81 новую станцию с «идеальной» карты, то получится около 210,6 млрд рублей по меньшей мере. Данная сумма — приблизительная стоимость строительства только новых станций, не учитывая затраты на прокладку железной дороги и сооружение подземных туннелей.

«Рисовать и я могу. Постройте»

Новая карта метро появилась 4 года назад, в 2020 году. В социальных сетях опубликовали видео, в котором Дмитрий Лукашев объясняет нарисованную им карту.

В комментариях многие пользователи высказывают сомнения относительно проделанной работы и плана развития метрополитена по «идеальной» схеме.

«Рисовать и я могу. Постройте», – пишут новосибирцы в соцсетях.

Многие также интересуются, где взять средства на строительство таких линий метро. Они считают, что в Новосибирске это невозможно, потому что город не является федеральным и строительство метро в нем нерентабельно.

Сам же Лукашев в комментариях объяснял, что все станции никто разом строить не будет и необходимо планировать этапы строительства.

«Если третий город в стране, огромный транспортный узел, столица Сибири не будет показывать свои амбиции, то мы так и будем жить в Гадюкино, ожидая милостыни. Я за развитие, и метро по многим аспектам даст это развитие», — написал автор карты.

Впрочем, сейчас пока в Новосибирске работают 13 станций метро на двух ветках. Жители с нетерпением ждут открытие 14-ой, которую планировали запустить ещё в 2023 году, но сроки постоянно сдвигаются. Последняя названная дата запуска «Спортивной» — конец этого года. Нарисованные 94 станций метро с пятью направлениями, конечно, проект оптимистичный, финансово затратный, и почти нереальный, считают эксперты. Но это бы значительно разгрузило дороги мегаполиса и улучшило бы транспортную доступность. Даже если на карте Новосибирска реально когда-то появятся почти сотня станций, вероятно наше поколение до этого уже не доживет. Но, как говориться, почему бы не помечтать о метро XXI века.