В Новосибирске на ремонт тротуаров в Ленинском районе направлено 68 млн рублей

В Ленинском районе за два последних года будет проведен масштабный ремонт тротуаров – всего 54 объекта. Сегодня работы ведутся на 12 участках, в том числе на ул. Троллейной – от ул. Немировича-Данченко до остановки общественного транспорта «Кирзавод».

«В Ленинском районе на сегодня запланирован ремонт 25 тротуаров, работы ведутся на 12 объектах, на двух уже завершены, 11 тротуаров – это следующий этап. В этом году на обустройство пешеходных зон в Ленинском районе направлено 68 миллионов рублей. В прошлом году было отремонтировано 29 тротуаров на сумму 65 миллионов рублей», – отметил первый заместитель главы администрации Ленинского района города Новосибирска Юрий Овчаренко. По словам Юрия Михайловича, в 2023 году изначально планировался ремонт 22 тротуаров, но удалось выполнить на 29-ти.

К ремонту тротуара на ул. Троллейной приступили в начале июля, окончание работ по контракту запланировано 30 сентября, но, по словам начальника отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска Дмитрия Нечаева, его сдадут досрочно – к концу этой недели. «На участке от заезда на ул. Ударную до остановки общественного транспорта «Кирзавод» тротуар фактически отсутствовал, была «народная тропа». От остановки «Кирзавод» до дома № 2/1 на ул. Немировича-Данченко тротуар ремонтируют. Здесь снимут основание покрытия, установят бортовые камни, отсыплют щебнем и сделают асфальтобетонное покрытие», – сказал Дмитрий Нечаев.

Ремонт тротуара на ул. Троллейной выполняется по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.