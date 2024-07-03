В Новосибирске прокуратура добилась оборудования одной улицы ливневками

На одной из улиц в Новосибирске сделают ливневки, благодаря прокуратуре.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Первомайском районе Новосибирска мэрию обязали построить ливневую канализацию.
После проверки надзорного ведомства стало известно, что на улице Одоевского после осадков затапливает дорогу из-за отсутствия системы водоотведения.
В результате суд подали иск о понуждении муниципалитета обустроить ливневку, после чего требования удовлетворили.
Ранее Сиб.фм рассказывала, что мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Хилокской