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общество

В Новосибирске прокуратура добилась оборудования одной улицы ливневками

Фото: Сиб.фм

На одной из улиц в Новосибирске сделают ливневки, благодаря прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Первомайском районе Новосибирска мэрию обязали построить ливневую канализацию.

После проверки надзорного ведомства стало известно, что на улице Одоевского после осадков затапливает дорогу из-за отсутствия системы водоотведения.

В результате суд подали иск о понуждении муниципалитета обустроить ливневку, после чего требования удовлетворили.

Ранее Сиб.фм рассказывала, что мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Хилокской

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Валерия Митрохина
Журналист

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