В Новосибирске провели соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Новосибирске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту, где участники соревнуются в различных дисциплинах, включая эстафету с полыхающими противнями, штурм башни и преодоление преград.

Соревнования призваны не только продемонстрировать высокую скорость выполнения заданий, но и улучшить профессиональные навыки, необходимые для спасения жизней в реальных ситуациях.

Главный судья соревнований Андрей Иванников подчеркнул, что отлаженные командные действия и сплочённость коллектива играют решающую роль как на соревнованиях, так и при тушении пожаров. В этом году впервые будет вручаться переходящий кубок, символизирующий единство регионов Сибири.

На данный момент лучшие результаты в "Пожарной эстафете" среди мужчин достигли участники из Новосибирска, а среди женщин — команда Алтайского края. Соревнования продлятся до 5 июля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за жары почти 80 новосибирцев попали в больницу.