В Новосибирской области размыло кладбище исчезнувшей деревни

Кладбище размыло в регионе.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, краеведы обнаружили человеческие останки на берегу Обского водохранилища на острове Чингис Ордынского района Новосибирской области.

Известно, что деревня Милованово ушла под воду при строительстве Новосибирской ГЭС. Жители перевезли останки своих предков и перезахоронили их на новом месте. Но древние захоронения остались. Сейчас это участок острова Чингис в Ордынском районе.

По словам краеведа Вячеслава Карманова, на берегу водохранилища снова лежат черепа и кости, но после обращения ситуация не меняется.

Однако глава Чингисского сельсовета Ольга Кондаурова отметила, что расчистить территорию можно будет только после того, как вода уйдет.

Напомним, что в Новосибирской области выявили незаконный детский лагерь