В Новосибирской области утонули 11 детей с начала года

С начала лета в регионе на воде погибло 11 детей.

Главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС рассказал о том, что в Новосибирской области значительно увеличился рост утонувших детей этим летом.

Отмечается, что с начала года в регионе утонули уже 11 детей.

По словам врача, главная причина подобных детских происшествия связана с тем, что за детьми недосмотрели родители или те, кто был с ребенком на водоеме рядом.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области за выходные в водоемах утонули шесть человек