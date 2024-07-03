Жительница Новосибирска нашла в лесу уникальную Вольвариеллу

Необычный гриб нашла сибирячка в лесу Новосибирской области.

Жительница Новосибирской области опубликовала в группе “Грибы и грибники НСО” социальной сети “ВКонтакте” фото редкого гриба под названием Вольвариелла. Об этом написал портал VN.ru.

Она рассказала, что не ожидала увидеть урожай после сильной жары, однако наткнулась на редкий красивый гриб.

“Надеялась найти что-нибудь интересное, и интуиция меня не подвела. Я встретила её — красавицу Вольвариеллу шелковистую!!! Впервые в жизни!”, — написала девушка.

Известно, что Вольвариелла шелковистая находится в Красной книге Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что на обочине в Новосибирской области нашли огромный круглый гриб