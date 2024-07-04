Администрация Новосибирска не нашла нарушений у мигранта, прорывшего траншеи на МЖК

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу фруктового киоска, подключившегося к электричеству многоквартирного дома на улице Татьяны Снежиной.

Пару недель назад жители дома №39 на улице Татьяны Снежиной обнаружили прорытые траншеи, ведущие от многоэтажки к фруктовому киоску, которым управляет мигрант. Это вызвало возмущение собственников квартир. Они обратились в различные инстанции, чтобы выяснить, кто дал разрешение на эти работы и кто будет устранять последствия.

Жители предполагают, что разрешение на прокладку кабеля и подключение к электричеству мог дать инженер управляющей компании «Плющихинский». Однако собственники квартир утверждают, что они сами такого разрешения не давали.

Редакция «МК в Новосибирске» обратилась в мэрию города за разъяснениями. В пресс-центре мэрии сообщили, что жалоб на незаконное подключение не поступало.

«Указанный в обращении нестационарный торговый объект размещен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707, на основании действующего договора на размещение и эксплуатацию мобильного объекта», — сообщили в мэрии.

В городской администрации добавили, что за размещением нестационарных объектов на территории района следят, но за их подключением к сетям электроснабжения не отвечают. Жалоб на нелегальную торговлю в указанном киоске от жителей Октябрьского района также не поступало.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска пояснили, что подключение киоска к сетям электроснабжения возможно только с разрешения общего собрания собственников помещений дома. Подключение будет правомерным лишь при соблюдении технических и пожарных требований.

Собственникам квартир в доме №39 на улице Татьяны Снежиной предложили обратиться с жалобой в общественную приёмную мэрии Новосибирска.