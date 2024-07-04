Алексей Миронец: «Мне дарят соленья и варенья, как Якубовичу в «Поле чудес»

Сменить лампочку, починить выключатель, устранить течь в кране, наладить унитаз... Какую помощь могут бесплатно получить одинокие и пожилые жители Ленинского района Новосибирска, и с чем сталкиваются волонтеры проекта «Добрые руки» рассказал Алексей Миронец, директор РОО ПСИ «Содействие», помощник депутата Госдумы РФ Виктора Игнатoва.

Алексей Игоревич, в какой помощи пожилые люди чаще всего нуждаются? Какие услуги наиболее востребованы?

Основная масса заявок — это ремонт электрики и сантехники. Краны, сантехнические прокладки выходят из строя. Мы меняем люстры, выключатели, ремонтируем розетки. Бывает, что розетка уже черная и дымит, потому что ее установили в прошлом веке. Электрические удлинители зачастую находятся в пожароопасном состоянии. Мы привозим новый удлинитель, а старый забираем на всякий случай, чтобы им больше не пользовались.

Хотя мы и на огородах помогаем в частном секторе, крупногабаритный мусор вывозим. Но чаще всего — электрика и сантехника.

Мы столкнулись с тем, что много недобросовестных компаний на рынке услуг. Они вводят в заблуждение престарелых людей относительно стоимости работы. Например, одной женщине за 18 тысяч рублей поставили кран, а у нее там максимум на тысячу-полторы — стоимость работы. Пожилые и одинокие люди в силу возраста часто не могут сориентироваться ни по цене услуг, ни — куда обратиться. И попадают в лапы мошенников.

Мы помогаем безвозмездно, делаем мелкий ремонт. Если требуются крупные работы, можем подсказать примерную оценку, чтобы человека не смогли обмануть. Вызвать наших волонтеров можно по телефону 8-913-472-26-47.

А вас не принимают за жуликов? Ведь вы предлагаете бесплатные услуги, когда вокруг полно мошенников? Например, пожилым предлагают бесплатно проверить пластиковые окна, а потом навязывают подписание коммерческого договора за большие деньги. Поэтому сейчас многие относятся настороженно к предложению бесплатных услуг.

В первые месяцы работы мы столкнулись с тем, что многие не верили в наши начинания. Было сложно достучаться до людей, донести информацию, что это — социальный проект, полностью на безвозмездной основе.

Но потом мы пошли через ТОСы, через старших по домам, через людей, с которыми мы работаем, и которые нас знают. Мы попросили их распространять информацию. И стало проще, потому что они знают нас, а жители знают своего старшего по дому. Заработало «сарафанное» радио. Начала формироваться цепочка доверия, и сейчас люди уже гораздо легче откликаются.

Кто финансирует проект «Добрые руки»?

Социальный проект стартовал в рамках деятельности некоммерческой организации РОО ПСИ «Содействие». Изначально финансовый грант выделило Министерство региональной политики Новосибирской области. Сейчас наша работа осуществляется при поддержке депутата Госдумы РФ Виктора Игнатoва.

Пока мы запустили пилотный проект на территории Ленинского района. Это самый большой по территории и населению район Новосибирска.

Сколько времени уже работает проект «Добрые руки»?

В 2022-м году мы поздравляли ветеранов Ленинского района с 85-летием Новосибирской области. Заглянули к одной очень заслуженной, и очень старенькой бабушке. И обнаружили, что уже 1,5 года у нее в квартире из всего освещения горит только одна лампочка. Ее супруг умер, пожилая женщина живет одна и физически не в состоянии справиться с простой, на первый взгляд, проблемой – заменой лампочек. Мы с коллегами приобрели лампочки и зажгли свет во всей квартире! У нее от благодарности слезы побежали. А мы поняли, какой огромной проблемой для пожилого одинокого человека может стать то, что любой мужчина способен починить за пару минут. Так и родилась идея проекта «Добрые руки». Проект работает уже год – с июля 2023-го.

Кто к вам чаще обращается? Сами пожилые люди, которые нуждаются в помощи или их родственники? Или соседи, знакомые?

Процентов на восемьдесят это сами пожилые люди, у которых случились бытовые проблемы, и которые узнали из надежных источников, что мы не мошенники, действительно помогаем.

К сожалению, люди, нуждающиеся в нашей помощи, обычно не используют соцсети и интернет. Современный молодой человек в интернете наведет справки. У пожилых и одиноких такой возможности часто нет ни технически, ни физически. У них старые, еще кнопочные телефоны, и достучаться до них онлайн проблематично.

Дело осложняется и тем, что у многих пожилых людей психологическая особенность: им неудобно обращаться за помощью в силу своего воспитания. Хотя помощь эту можно получить и она им требуется, но они стесняются, им неловко.

Поэтому мы стараемся доносить до людей информацию, что нам оказывать помощь — только в радость. Этот труд очень благодарный.

Нередко случается — ничего особенного мы не сделали: прокладку у крана поменять — это пятиминутное дело, а у человека, большая-большая, просто безграничная благодарность. Поэтому здесь приятно работать. Есть ощущение, что мы занимаемся полезным делом. Признательность стариков очень мотивирует. Недаром мастера, которые с нами сотрудничают, а параллельно работают сантехниками и электриками в коммерческом режиме, признаются, что им приятнее приехать на такую заявку, где мы помогаем человеку.

У меня самого дома накопилась батарея банок с подаренными соленьями, вареньями. Их уже не меньше, чем у Якубовича, ведущего «Поле чудес». Каких только нет патиссонов, чего только не дарили. Когда мы приезжаем, хозяйка уже непременно или блины напекла, или пирог какой-то. Благодарность людей чувствуется очень. И это прекрасное ощущение, ведь не хлебом единым жив человек.

А что важнее для пожилых людей: чтобы розетку починили или чтобы с ними поговорили, и чай попили с их вареньем?

Все так. Порой мы устраняем проблему за 3-5 минут, а потом чаепитие растягивается минут на 30-40. Мы всегда стараемся пообщаться, потому что главный эффект даже не в том, что мы сделали работу, а именно уделили внимание, не торопясь обсудили — как живется, попили чай. Хозяйки зачастую достают свой лучший сервиз. Ведь у них гостей давно не было. Это всегда чувствуется в доме, когда человек одинокий, никто к нему давно не приходит. Посуда для торжественных случаев в сервантах убрана. И вот появляется повод достать этот сервиз, заварить чай, напечь гостям оладушек...

Этот момент наиболее важный, это эмоциональная поддержка. Он означает, что мы, как общество, не бросаем этих людей, мы всегда готовы прийти на помощь. А сейчас такое время, что мы должны консолидироваться на всех уровнях: и на фронте своих не бросаем, и здесь своих бросать не должны. Ведь одиночество — одно из страшнейших явлений. Поэтому ключевой момент — это именно внимание, которое мы оказываем.