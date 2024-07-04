Депутаты Новосибирского Заксобрания обсудили вопрос нехватки водителей категории D

Сегодня в Законодательном Собрании Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы о проблемах подготовки водителей категории D.

Рабочая группа создана в соответствии с поручением Председателя регионального парламента Андрея Шимкива, оно было сформировано на заседании Совета по взаимодействию Законодательного Собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов региона. 20 июня Совет обсуждал проблему нехватки квалифицированных кадров на предприятиях общественного транспорта и водителей школьных автобусов. Как прокомментировал сегодня, 4 июля, председатель комитета Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко, «мы эту проблему знаем, и не понаслышке, знаем из практики. Была поставлена задача проработать данный вопрос, и мне как председателю комитета провести рабочее совещание».

Заместитель министра — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Министерства образования Новосибирской области Андрей Головнин сказал, что ежегодно в образовательных учреждениях Новосибирской области в рамках освоения программ среднего профессионального образования порядка 400 ребят проходят подготовку на водителя категории С. Автошколы в общеобразовательных учреждениях организовать практически нереально. А вот после рассмотрения возможностей системы СПО в региональном Минобре сделали вывод, что обучение водителей категории D можно наладить на базе учреждений в городах Куйбышев и Татарск, в Тогучинском и Маслянинском районах.

Руководитель Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России Виталий Шадрин посетовал на недостаток желающих обучаться: «У нас подготовка водителей категории D проходит в Карасукском и Сузунском районах, и в городе Бердске. По итогам 2023 года было подготовлено около 50 человек в целом. Основная масса – в городе Бердске, в Сузуне и Карасуке – меньше десяти человек». Но в целом он выразил готовность сотрудничать, поскольку в ДОСААФ уже имеются готовые образовательные организации с материально-технической базой и педагогами.

Валерий Ильенко отметил, что проблема усугубляется низкой зарплатой. Хотя известны предприятия, где водителю категории D предлагают в месяц 100 и более тысяч рублей, и там тоже дефицит кадров.

По статистике Минтруда, в региональном банке вакансий – 222 вакансии водителей категории D. Не вполне точная цифра, возразил Валерий Ильенко: «Проблема характерна для практически всех муниципальных образований, особенно остро она стоит в городе Новосибирске. Водителями категории D предприятия укомплектованы в среднем на 70-80 процентов».

Какова стоимость переоборудования автодрома для обучения на категорию «Д»? Почему разнятся расчетные цифры для обозначенных в районах четырех площадок? Этот вопрос заинтересовал депутата Дмитрия Макарова. Данные предоставили руководители учреждений СПО, ответил Андрей Головнин. Требуется не только переоборудовать автодромы, но и приобрести транспортные средства для обучения.

«В Татарском районе, в политехническом колледже сформирована материально-техническая база и кадровая, что немаловажно, – прокомментировал депутат Игорь Умербаев. – Очень много жителей западной части Новосибирской области ездят сдавать экзамены на получение водительского удостоверения и в Омскую область, и в Калачинскую. В Татарске могли бы обучаться жители Чистоозерного, Купинского, Баганского, Карасукского районов, и жители северных территорий – Кыштовки, Северного».

Около пяти лет назад вопрос рассматривался, напомнил депутат Сергей Титков, и депутаты посещали новосибирские автошколы, изучали условия для обучения в сельских районах. Ситуация с тех пор не улучшилась, констатировал парламентарий: «В возрасте 65 лет водители работают на школьных маршрутах, и если они уйдут, вообще никому там будет работать».

Депутат Елена Спасских предложила уточнить потребность муниципальных образований в подготовленных кадрах водителей автобусов.

На качество обучения обратила внимание депутат Елена Тырина: «Можем мы повлиять на качество образования? Почему они, собственно говоря, с первого раза не сдают вождение? 70% обучающихся с первого раза не сдают – почему так происходит?» Валерий Ильенко отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительной проработке.

Рабочая группа поддержала предложение Министерства образования, чтобы на базе трех муниципальных образований решить вопрос по финансированию переоборудования автодромов. И рекомендовала Правительству Новосибирской области активизировать работу в рамках программы развития инфраструктуры обучения водителей в Куйбышеве, а Управлению ГИБДД – рассмотреть вопрос о сдаче экзаменов на территориях обучения. В дальнейшем, убеждены депутаты, следует проанализировать эффективность подготовки водительских кадров.

«В Маслянино, Тагучине и Татарске есть колледжи, которые могут готовить водителей категории D. Это потребует дополнительных бюджетных средств в пределах 50 миллионов. И на базе политехнического колледжа в Куйбышеве будут созданы условия. Сделать это необходимо: сегодня очень большая потребность в кадрах водителей категории D. И следующий вопрос, над которым мы будем работать, – увеличение заработной платы водителей данной категории. Это тоже необходимо и является важным фактором привлекательности данной профессии», – подчеркнул Валерий Ильенко. По мнению главы транспортного комитета, в перспективе – обсуждение целевой программы поддержки пассажирского транспорта.