Эпатажный певец из Новосибирска Шура взял квартиру в ипотеку за 70 млн руб

Новосибирский певец сделал себе подарок на день рождения.

В эфире телеканала НТВ певец из Новосибирска Шура поделился, что на 49-ый день рождения решил сделать себе подарок и приобрел квартиру в Москве в ипотеку за 70 миллионов рублей.

Он также рассказал о своем неудачном опыте покупки старой недвижимости, где прожил 15 лет.

“Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их”, — сказал Шура.

Напомним, что новосибирский певец Шура убрал шваброй улицы Москвы