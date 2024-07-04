Каждый второй житель Новосибирска формирует накопления

И 71% тех, кто копит, готовы инвестировать.

Доля жителей Новосибирска, которые регулярно или время от времени откладывают часть доходов составила 44%. Причём 71% тех, кто сберегает деньги, готовы их инвестировать — год назад таких людей было 58%. Такие данные получены в результате исследования, которое компания СберСтрахование жизни провела накануне Финансового конгресса Банка России.

Чаще всего откладывают деньги в Хабаровске (67%), Красноярске (61%), Иркутске (56%), Новокузнецке и Оренбурге (по 55%), Барнауле, Кемерове и Москве (по 54%).А больше всего людей, готовых инвестировать, живут в Москве (91%), Владивостоке (88%), Оренбурге (87%), Казани (79%) и Уфе (77%). Больше остальных настроены на инвестиции люди от 18 до 30 лет и от 40 до 50 — по 72% в каждой возрастной группе.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Тренд развивается на фоне активного стимулирования государством долгосрочных инвестиций. Так, с этого года у жителей страны появился новый сберегательный инструмент — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Россияне уже заключили в СберНПФ 574 тыс. договоров ПДС. Число людей, которые ежемесячно используют наше брокерское приложение только за прошлый год выросло более чем втрое — до 900 тыс. человек. На фоне даже текущих рекордных ставок по депозитам продолжают пользоваться популярностью фонды денежного рынка.

С 2025 года в России появится долевое страхование жизни. Мы предложили похожие аналоги ещё два года назад. Нам удалось это сделать на базе действующего законодательства. И ими воспользовались уже 22 тыс. человек. Сейчас мы активно готовимся к вступлению в силу закона».

Жителям Новосибирска, по их собственным оценкам, необходимо 2,457 млн рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно. Примечательно, что более трети (36,5%) опрошенных формируют накопления без определённых целей. Каждый шестой респондент (16,4%) ставит перед собой задачу сформировать капитал для поддержки детей. Ещё 15,3% копят на покупку квартиры, 14,9% — на образование для себя или детей. Каждый десятый (10,3%) откладывает деньги на старость.