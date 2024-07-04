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общество проиcшествия

«Кричал во время падения»: в Новосибирске очевидцы рассказали подробности падения мужчины из окна многоэтажки

Фото "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске мужчина выпал из окна во время установки натяжных потолков и погиб.

Как сообщили Сиб.фм очевидцы ЧП на улице Кошурникова, мужчина выпал упал с крыши во время ремонта. По другой версии, он занимался установкой натяжных потолков, стоял на подоконнике у открытого окна с газовым баллоном и оступился.

Также по словам очевидцев, мужчина кричал во время полета. Упав на асфальт, он погиб на месте.

Напомним, ЧП произошло 4 июля. Изначально сообщалось, что мужчина мыл окна и сорвался вниз.

Кроме того, на видеозаписи, которую выложил канал «АСТ-54», видно, что на тротуаре рядом лежит поврежденный газовый баллон, который все еще шипит – по словам очевидцев, он упал вместе с мужчиной, но на это не сразу обратили внимание.

В настоящее время на месте работают эксперты-криминалисты, выясняя все обстоятельства произошедшего, сообщили в РУВД по Дзержинскому району Новосибирска.

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Фёдор Туров
Журналист

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