Множество детей из Новосибирска выстроились в очередь за фото с Миланой Хаметовой

4 июля в ТРЦ «Аура» в Новосибирске состоялась встреча юной интернет-звезды Миланы Хаметовой с её поклонниками.

Мероприятие проходило в рамках предпремьерного показа фильма «Не одна дома», где Милана исполнила главную роль.

По данным BFM-Новосибирск, на встречу с Миланой собралось несколько сотен детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Юные фанаты стремились сфотографироваться с Миланой и получить её автограф. В толпе затерялся один ребёнок, которого впоследствии нашли с помощью объявлений по громкой связи.

Служба безопасности ТРЦ просила детей отойти назад и не наседать. Милана также обращалась к своим поклонникам с просьбой не толкаться. Фотосессия со звездой длилась один час.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотни фанатов собрались на Михайловской набережной на концерт группы «Город 312».