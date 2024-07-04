На Алтае две жительницы Новосибирска пострадали в автомобильной аварии

В лобовом ДТП пострадали две жительницы Новосибирска.

Рядом с селом Чибит в Улаганском районе Алтайского края произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины из Новосибирска. Об этом сообщили в МВД региона.

Известно, что гражданин Монголии за рулем Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем Toyota CH-R.

В результате с сибиряками все в порядке – госпитализация им не понадобилась, а в отношении виновника аварии составили административный протокол из-за выезда на встречную полосу.

Ранее Сиб.фм писал, что в результате аварии на Богаткова в Новосибирске погибла 27-летняя пассажирка