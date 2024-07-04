На ремонт региональной автодороги в Новосибирске выделили 35 млн руб

35 миллионов рублей было выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, после проверки ведомства и выявления нескольких нарушений на дорогах города Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона выделило 35 миллиона рублей ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» на восстановление дороги «Тогучин–Долгово» протяженностью 34 километров.

Завершить работы планируется к 15 августа 2024 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске на три недели закрыли проезжую часть улицы Линейной