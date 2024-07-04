Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению президента Путина

По поручению президента РФ изменятся несколько городов Новосибирской области.
По информации «ФедералПресс», в Новосибирской области готовят мастер-планы по социально-экономическому развитию Барабинска и Карасука. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.
В том числе, изменения коснутся еще 200 городов России, по поручению президента РФ Владимира Путина.
Сроки выполнения – до августа 2024 года.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ввели льготный проезд на маршруте №310