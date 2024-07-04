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общество

Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению президента Путина

Фото: Сиб.фм

По поручению президента РФ изменятся несколько городов Новосибирской области.

По информации «ФедералПресс», в Новосибирской области готовят мастер-планы по социально-экономическому развитию Барабинска и Карасука. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

В том числе, изменения коснутся еще 200 городов России, по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сроки выполнения – до августа 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ввели льготный проезд на маршруте №310

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Валерия Митрохина
Журналист

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