Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению президента Путина

По поручению президента РФ изменятся несколько городов Новосибирской области.

По информации «ФедералПресс», в Новосибирской области готовят мастер-планы по социально-экономическому развитию Барабинска и Карасука. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

В том числе, изменения коснутся еще 200 городов России, по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сроки выполнения – до августа 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ввели льготный проезд на маршруте №310