Новосибирская область вошла в число лидеров регионов Сибири по спросу на авто в кредит

Банк ВТБ за 6 месяцев предоставил жителям Сибирского федерального округа более 18 тысяч автокредитов на сумму 22,6 млрд рублей, что в 4,6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Спрос на покупку машин в кредит вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,2 раза.

В тройку лидеров Сибири в январе-июне вошли Красноярский край (5,3 млрд рублей), Новосибирская область (4,5 млрд рублей) и Кемеровская область (порядка 4 млрд рублей).

«Основной тренд первого полугодия — всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка», — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего – на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты ВТБ в среднем занимали 1,7 млн рублей (почти на 84 тысячи больше, чем в конце 2023 года), подержанных — около 1,5 млн рублей (+ 110 тысяч за полгода).

В целом по стране, по оценке банка, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

В банке в первом полугодии спрос на автокредиты вырос более чем в три раза. По итогам января-июня деньги на покупку машин в банке получили более 219 тысячи клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 305 млрд рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне. Портфель автокредитов банка на 1 июля превысил 475 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года.