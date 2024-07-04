«Подозреваемые есть»: в Новосибирске мать рассказала новые подробности после нападения подростков на 12-летнюю дочь

Мать 12-летней девочки, на которую напали подростки и угрожали ножом, заявила, что полиция нашла подозреваемых.

Жительница Новосибирска Зоя, мама девочки, на которую 29 июня вечером на ул. Высоцкого напали трое подростков, рассказала, что процедуры, связанные с написанным заявлением, были пройдены. В данный момент семья ожидает результатов расследования.

«Подозреваемые есть, периодически нам звонят и спрашивают дополнительные детали. Работают», — сообщила Зоя журналисту Сиб.фм.

Сами нападавшие и их родители не связывались с ней.

По словам женщины, девочке уже лучше. Все в семье ее поддерживают. Ребенок выходит на улицу, но на данный момент только со взрослыми.

Мама сообщила, что семью также поддерживают и соседи.

«Да и не думаю, что кто-то может осудить. У всех есть дети, никто бы не хотел столкнуться с такой ситуацией. Сегодня мы, а завтра это могут быть другие», — поделилась женщина.

Напомним, что 29 июня около 20:00 в Новосибирске на улице Высоцкого трое подростков напали на 12-летнюю девочку на улице. Мама ребенка рассказала, что в субботу она вывела своих детей на прогулку. Младшая дочь играла на детской площадке, а старшая сидела на качелях напротив подъезда и слушала музыку в наушниках.

К ней подошли трое подростков 13–14 лет. Один из них сел на качели, двое других встали рядом. Спустя некоторое время они начали с ней беседу, но девочка не отвечала им. В этот момент один из мальчиков, стоявших рядом, начал пинать ребенка по ногам. Другой подросток ударил ее по голове пустой бутылкой. Девочка сняла наушники и сказала: «Отстаньте». В ответ один из мальчиков достал маленький складной нож и ткнул им ей в плечо. Следов не осталось. Мама предполагает, что нож использовали как угрозу.

Увидев нож, школьница испугалась и спрыгнула с качелей, пытаясь убежать. Мальчик, который пинал, схватил ее за плечо. Она вырвалась и быстро пошла в сторону подъезда. Подростки в это время убежали.

Нападавших девочка видела впервые. Зоя сразу же написала заявление в полицию.

ГУ МВД России по Новосибирской области начало проверку по данному инциденту. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «Хулиганство». Прокуратура Новосибирской области 2 июля заявила, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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