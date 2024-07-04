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общество проиcшествия

Полиция Новосибирска проверяет информацию о теле мужчины на улице Твардовского

Фото: соцсети / Сиб.фм

Полиция проверяет информацию о теле, обнаруженном на улице Твардовского в Новосибирске.

Вчера, 3 июля, в Новосибирске на улице Твардовского под окнами одного из домов обнаружили труп мужчины.

Как сообщили в ГУ МВД по области корреспонденту Сиб.фм, полиция выезжала на место. В данный момент проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пользователи в социальных сетях написали, что подобные случаи часто происходят в Первомайском районе.

Напомним, что на Алтае две жительницы Новосибирска пострадали в автомобильной аварии.

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Нина Раневская
Журналист

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