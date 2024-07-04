Популярная геология — возможно ли это?

Что может быть более современным, чем блогерство, и что может быть более привлекательным, чем возможность найти единомышленников или погрузиться в совершенно новую для себя тему?

Сегодня мы расскажем о «Коалиции авторов Росгео» — проекте, призванном интересно рассказывать о геологии, показывать профессию изнутри, увлекать и заинтересовывать этой удивительной наукой молодых людей, чтобы, возможно, когда-то она стала делом их жизни.

О геологии интересно

Только представьте: выпускной класс, экзамены и огромное волнение перед одним из самых главных выборов в жизни — выборе профессии. Так легко запутаться и ошибиться. И так важно, чтобы кто-то близкий нашел правильные слова... Проект, о котором сегодня пойдет речь, ориентирован прежде всего на тех, кто еще только выбирает свой профессиональный путь. Специалисты Росгеологии, ведущие эксперты геологоразведочной отрасли от Российской Академии Наук, Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского, Музея геологии и минералогии имени И.В. Белькова, Сколковского института науки и технологии, Томского государственного университета, студенты Российского государственного геологоразведочного университета имени С. Орджоникидзе, Санкт-Петербургского горного университета, геоблогеры, преподаватели школ и геологических клубов простыми словами, доступно и интересно рассказывают о геологии и смежных науках.

Исай Алексеевич Рафиенко в окружении своих сыновей. Слева направо: нижний ряд – Николай, Исай Алексеевич, Дмитрий; верхний ряд – Иннокентий и Алексей. Москва 1965 год.

Осваивая новые направления

Проект постоянно наполняется новым содержанием — появляются новые рубрики, формы взаимодействия, создаются новые площадки для креативных авторов, появляются новые партнеры. Чтобы заинтересовать не только начинающих геологов, но и профессионалов, в этом году была запущена рубрика «Научный взгляд», где своим опытом и новыми взглядами на геологию делятся опытные специалисты и эксперты отрасли.

В бушующем море информационного потока проект уверенно движется к своей цели — поднять престиж профессии и привлечь в науку как можно больше новых специалистов. В Росгео уверены, что геология — это отрасль, которая всегда была и будет драйвером новых технологий, инновационных идей, точкой притяжения молодых творческих людей. Именно параллельно с проектом Росгео развивает каналы популяризации геологии в популярных среди молодого поколения социальных сетях — различные блоги и группы призваны продвигать геологический контент в интернете.

Николай с помощником в маршруте во время полевых работ. 1980-е годы

Геологические династии

Престиж любой профессии определяют люди, сделавшие ее призванием и смыслом. Как известно, геология тесно связана с семейными традициями и богата профессиональными династиями, которые являются важным инструментом передачи профессиональных знаний от поколения к поколению.

Именно поэтому в 2024 году, который объявлен Годом семьи, в День геолога Росгеология в рамках Коалиции авторов запустила проект «Геологические династии».

Иннокентий и Василиса Миновна во дворе своего дома. Село Семеновское, Иркутская область. 1950-е годы

Рассказы от первого лица, хроника поколений геологов, казалось бы, чужие семейные традиции и ценности, но в общей для всех нас истории становятся отражением наших с вами судеб.

Отрадно, что среди множества семейных рассказов есть история о сибирской династии большой семьи Рафиенко.

Николай за описанием маршрута во время полевых работ. Кызылкумы, Узбекистан.1970 год

Сибирская династия

Неправда, что человек — песчинка в огромном мире, и если эта песчинка исчезнет, ничего не изменится. В длинной цепочке наших судеб каждая жизнь имеет значение и смысл. Вот так на заре XX века одна сибирская многодетная крестьянская семья подарила стране целую плеяду талантливых высококвалифицированных специалистов горной отрасли.

Исай Алексеевич и Василиса Миновна (Баранова) Рафиенко за свою изнуренную физическим трудом и лишениями жизнь создали многодетную семью и воспитали детей. Неграмотная крестьянка Василиса Миновна была даже удостоена Медали материнства I степени. Четверо детей стали специалистами горной отрасли, успешно окончили Иркутский горно–металлургический институт (ныне Иркутский национальный исследовательский технический университет ИРНИТУ), работали на производственных предприятиях Сибири и Дальнего Востока, поступили в аспирантуры ведущих учебных заведений Москвы и успешно защитили кандидатские диссертации.

Д.И Рафиенко, академик М.И. Агошков, директор филиала Читинского института Минцветмета СССР Ю.Д. Нечаев. Отдых в Баргузинской тайге. Бурятская АССР. 28 августа 1975 года

Так, в результате исследований Николая Исаевича Рафиенко был составлен ряд прогнозных карт размещения полезных ископаемых отдельных территорий, выявлены их металлогенические особенности, а также разработаны методики поисков месторождений новыми ядерно-геофизическими методами. Общий итог его работы — 90 научных трудов.

Дмитрий Исаевич Рафиенко 48 лет своей профессиональной жизни посвятил работе в Институте горного дела имени А.А. Скочинского (ныне ИПКОН РАН), подготовил 130 научных работ, в том числе 6 монографий. Им было получено 20 авторских свидетельств на изобретения, разработаны новые варианты технологических решений, снижающих трудоемкость очистной выемки при системе разработки тонких жил. Создан ряд нового оборудования для очистной выемки горных пород.

Дмитрий на руднике Ниттис-Кумужье г. Мончегорске с болтами крепления перед спуском в шахту. 1965 год

Иннокентий Исаевич Рафиенко одним из первых в стране стал исследовать проблему ликвидации осложнений при бурении с использованием синтетических отвердевающих смол для тампонирования и крепления стенок скважины в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера, а также решал ряд задач технологии бурения вечномерзлых горных пород. Им опубликовано более 100 научных работ и получено 10 авторских свидетельств на изобретения.

Дмитрий Исаевич (третий слева) в составе делегации специалистов СЭВ в Болгарии. Поселок Мадан, на границе с Грецией. 7 октября 1966 год

По регламенту Алексея Исаевича Рафиенко, заведующего лабораторией фильтрования Государственного научно-исследовательского института горно-химического сырья (ГИГХС), было пущено в промышленную эксплуатацию 7 цехов на различных горно-химических предприятиях СССР. Им опубликовано более 140 научных работ, в том числе монография «Фильтрация рудных пульп на основе синтетических фильтровальных тканей», получено 22 авторских свидетельства на изобретения.

Новые поколения членов семьи Рафиенко успешно продолжают трудовые традиции своих старших родственников.

Например, внуки Ивана Исаевича Рафиенко — участника Великой Отечественной войны, фронтового офицера, ученого зоотехника — также решили связать свою жизнь с геологической отраслью.

А.И.Рафиенко выступает на конференции по обогащению полезных ископаемых. Москва 1975 год

Василий Владимирович Рафиенко — геолог-нефтяник, в 2007 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «геология и геохимия горючих ископаемых», а в 2015 году — Иркутский государственный технический университет по направлению «нефтегазовое дело». В настоящее время занимает должность ведущего инженера в Научно-техническом центре «ЗЭРС» («Заканчивание, эксплуатация и ремонт скважин»).

Виктория Викторовна Фролова (Рафиенко) — геолог, окончила Иркутский государственный университет по специальности «геология». С 2004 по 2006 год училась в магистратуре геологического факультета ИГУ, имеет академическую степень магистра геологии. Виктория Викторовна принимала непосредственное участие в решении всего комплекса камерально-геологических задач по объектам строительства автомобильных дорог, зданий и сооружений, месторождений нефти и газа, магистральных газопроводов и нефтепроводов по всей территории России. Ее общий трудовой стаж в геологии составляет на сегодняшний день 20 лет.

Профессор Соколов Н.Н. , Женя Рассказова и Владимир Рафиенко. Москва. 2016 год

Сын Алексея Исаевича Рафиенко — Владимир Рафиенко — горный инженер, кандидат технических наук, окончил Московский государственный горный университет (ныне — Горный институт НИТУ МИСиС), аспирантуру. Действительный член Академии горных наук, действительный член Российского минералогического общества, лауреат премии АО «Росгеология», лауреат премии имени Н.К. Байбакова (по представлению министра геологии СССР Е.А. Козловского).

Свой трудовой путь начал в 15 лет на Научно-производственном предприятии «Фильтроткани» и прошел здесь многие ступени профессионального становления. Работал на разных предприятиях — от технолога опытно-промышленного участка по производству дисперсного шунгита на предприятии ООО «МКК-Инжиниринг» (ОАО «МКК-Холдинг») и заведующего лабораторией в ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) до генерального директора Научно-производственного предприятия «Фильтроткани».

Владимиром Алексеевичем подготовлено и используется в учебном процессе 4 учебно-методических пособия, из которых два имеют гриф Научно-методического совета по физике Минобрнауки РФ и одно — гриф УМО вузов РФ в области прикладной геологии. Издано 70 трудов, среди которых 5 монографий (одна из них в 2019 году издана в США на английском языке).

И это, без сомнения, только начало. Еще обязательно в большой семье Рафиенко появятся преданные науке специалисты.

Как стать автором Коалиции Росгео?

Очень просто – главное любить геологию! Любить геологию! Главный принцип редакции – максимальный комфорт и свобода творчества авторов. Форматы материалов тоже самые различные– это статьи, тематические циклы, фото и видеорепортажи, лекции, онлайн эфиры, авторские спецпроекты, клипы.