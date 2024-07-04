Сотни новосибирцев пришли на молодежный стенд крупного банка и «Школы 21» в поисках работы

Каждый третий передал рекрутерам контакты тех, кто ищет работу

Около 600 молодых людей стали посетителями стенда Сбера и «Школы 21», размещенного в парке «Арена» в День молодежи. На локации была в частности представлена зона HR с древом пожеланий, вакансиями банка и розыгрышем мерча. Рекрутёрам оставили 191 контакт, тех кто в поиске работы или может передать информацию о вакансии своему другу.

Также молодежь банка и проекта образовательной индустрии Сбера «Школа 21» организовали площадку для игры в дженгу и стоянии на баланс-бордах, корзину с вопросами, на которые можно было получить ответ у нейросетевой модели GigaChat, фотозону и другие активности.

Посетители не уходили с площадки с пустыми руками – новосибирцы и гости города могли послушать музыку, отдохнуть и получить подарок на выбор: сахарную вату собственного производства, пуллер со СберКотом. А в конкурсе на лучший молодежный талисман, который нужно было сгенерировать с помощью нейросети Kandinsky, главным призом стала колонка SberBoom.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«В Сбере очень активная молодежь. Ребята, объединив усилия с коллегами из «Школы 21», организовали отличную площадку с большим количеством популярных активностей. Тот факт, что почти треть посетителей нашего стенда оставили контакты ребят, ищущих работу, говорит сам за себя. В Сбере интересно и это важно для молодых людей».