«УАЗ на Донбасс». Из Новосибирска в зону СВО отправят автокран и два самосвала

При посредстве фонда «Своих не бросаем» и писателя Германа Садулаева сибирские железнодорожники передали фронтовикам снятые с консервации ЗИЛы и КРАЗ. Теперь Зампред Новосибирского реготделения СРЗП Сергей Шилов готовит машины к марш-броску на 4200 км на Донбасс.

Автор благотворительного проекта «УАЗ на Донбасс» и вице-лидер справедливороссов Новосибирской области Сергей Шилов подготовил и перегнал в прифронтовую полосу уже десятки автомобилей. Где-то своими силами, а где-то в сотрудничестве с волонтёрским батальоном «Тыловые крысы», АНО «Интеграция» и другими сообществами добровольных помощников.

«РЖД, большое им спасибо, выделили фонду «Своих не бросаем» для фронта три крайне необходимых ребятам машины – два самосвала «ЗИЛ» и автокран «КРАЗ». Основной ресурс времени сожрала подготовка документов. Но все мытарства были успешно пройдены. По доверенности от воинских частей, которым помогают фонд «Своих не бросаем» и мой друг писатель Герман Садулаев, я готовлю грузовики к отправке и буду перегонять автоколонну непосредственно получателям», – рассказал Сергей Шилов.

По словам инициатора проекта «УАЗ на Донбасс», грузовики стояли на базе хранения и потому совершенно новые. Однако после снятия с консервации нужно провести их ТО, подготовить и перегнать бойцам. «По предварительным прикидкам планируем на дорогу около 10 дней, по жаре, со скоростью 60-65 км/час. Преодолеть нужно будет примерно 4200 км. Это будет легендарный автопробег!», – отметил он.

Зампред Новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду» добавил, что проект нуждается в поддержке: «Техническая подготовка и доставка машин сопряжена с большими затратами – на топливо, питание и т.п. Поэтому будем рады любой помощи. Как финансовой – так и делом. Нам, например, нужен в одну из машин механик-водитель. Откликнуться можно в группе «УАЗ на Донбасс».

Параллельно с автоколонной грузовиков Сергей Шилов вместе с «Тыловыми крысами» готовит к отправке два бронированных УАЗа «Патриот». Один – волонтёрам фонда «Добрый ангел» и ещё один – воинскому подразделению. На днях он также отогнал в транспортную компанию УАЗ-3151, купленный для фронтовиков в Алтайском крае и модернизированный в Новосибирске.