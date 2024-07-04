В Новосибирске комбат «Веги» Панферов высказался о хищении на 11 трлн рублей в Минобороны

Недавно в Министерстве обороны прошел аудит, в ходе которого, по предварительным данным, не досчитались 11 трлн рублей.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панферов в разговоре с журналистом Сиб.фм рассказал, что не понимает, как такое могло произойти.

По словам Панферова, если в ходе аудита не досчитались хотя бы миллиона — это уже преступление. И виновных должен ждать как минимум трибунал, а как максимум — военный полевой суд.

«Если это, к сожалению, окажется правдой, то даже не знаю, как на это реагировать. Цифры настолько огромные и настолько вопиющее хищение, что сказать даже нечего», — говорит Андрей Панферов.

Он также назвал это трагедией для государства. Панферов считает, что те, кто допустил хищение, должны ответить по всей строгости закона, потому что подобное недопустимо.

«Надеюсь, все-таки всех расхитителей нынешнего времени постигнет суровая кара российских законов», — подытожил комбат.

Почти полтора месяца назад Андрей Белоусов вступил в должность главы Минобороны. В ведомстве сразу произошли существенные кадровые перестановки, а также прошел аудит, по предварительным итогам которого было выявлено хищение 11 трлн рублей.

По данным некоторых источников, выявлен ряд серьезных нарушений: не было налажено серийное производство беспилотников «Ланцет» и систем «Краснополь», танки не были оснащены комплексами активной защиты «Арена-М». Также в ходе проверки выяснилось, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения не были построены, как и радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Многие предполагают, что с учетом начатых проверок, возможны, новые громкие задержания и не только в Минобороны.

Напомним, что комбат «Веги» Панферов отреагировал на «побег в НАТО» генерала Шевцовой.