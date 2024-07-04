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общество

В Новосибирске мужчину возмутили “нудисты” на пляже

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Путешественник из Читы высказался о новосибирском пляже.

В социальной сети “ВКонтакте” путешественник из Читы поделился своим опытом пребывания на Обском море в Новосибирске.

На своей страничке мужчина в ироничной форме написал о том, что его возмутили “нудисты” на пляже. Вот только речь была не об обнаженных людях, а об одиноких местных жителях, которых путешественник заметил.

“Попал я на пляж, пошел гулять вдоль берега и попал... На нудистов. Одинокие, парами и целыми семьями нудят в городской зоне отдыха”, — написал мужчина.

По его словам, новосибирский пляж нужен для активного отдыха и веселого времяпрепровождения, однако там почему-то находятся “нудные люди”.

Напомним, что в Новосибирске цыгане "терроризируют" жильцов ЖК "Галактика"

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Валерия Митрохина
Журналист

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