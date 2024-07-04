В Новосибирске пройдёт конкурс журналистского мастерства

Телеканал РБК-ТВ Новосибирск и Новосибирское отделение Гильдии межнациональной журналистики организуют конкурс «Сила Единства» для сотрудников СМИ, которые занимаются освещением межнациональных отношений.

Принять участие в конкурсе могут, как профессионалы, так и начинающих авторы. Тема международных отношений, на сегодняшний день, одна из важнейших точек, обеспечивающих межнациональное согласие в российском обществе.

Конкурс проходит в три стадии:

Первый этап: прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 24.06.2024 по 16.07.2024

Второй этап будет проходить с 17.07.2024 по 22.07.2024 – оценка конкурсных материалов экспертной комиссией, подведение итогов.

Финальный этап состоится 24.07.2024 г.

По итогам Конкурса определяется 2 (два) победителя в каждой номинации:

- I место – подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 20 000 руб. 00 коп. (всего 4 подарочных карты);

- II место – подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 10 000 руб. 00 коп. (всего 4 подарочных карты).

Основная цель конкурса – увеличение количества средств массовой информации Новосибирской области, освещающих темы межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.