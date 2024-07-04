В Новосибирске рассказали подробности об упавшем с 18 этажа мужчине

4 июля в Новосибирске на улице Кошурникова мужчина упал с 18-го этажа. По словам местных жителей, он скончался на месте.

Сотрудница маркетплейса Анастасия (имя изменено) рассказала, что спасти упавшего мужчину не удалось. Она услышала крик и сильный удар. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Маркетплейс находится напротив дома, где произошло падение. Когда Анастасия вышла на улицу, подбежали две девочки и сообщили, что мужчина упал то ли с крыши, то ли с балкона. Анастасия вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть.

На место происшествия также прибыли полиция и газовая служба. По словам свидетельницы, упал газовый баллон, который шипел, его упаковали.

Еще одна местная жительница сообщила, что у мужчины не было страховки. Она также отметила, что пожарные сообщили о высоком давлении воды в его квартире. Местные жители опровергли информацию о том, что мужчина мыл окна в момент падения. Они сообщили, что в доме проводятся ремонтные работы на крыше и взорвался газовый баллон, что могло стать причиной падения.

ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердило, что сообщение о падении мужчины поступало. Проводится проверка обстоятельств.