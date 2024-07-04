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общество

В Новосибирске цыгане "терроризируют" жильцов ЖК "Галактика"

Фото: Сиб.фм

Цыгане могли выкупить целый этаж в жилом комплексе.

Жители жилого комплекса “Галактика” в Новосибирске сообщили Сиб.фм о том, что цыгане выкупили первый этаж дома и нарушают порядки.

По их словам, они устраивают там застолья, шумят и мешают жильцам.

Охрана дома и полиция, по словам жителей, не реагируют на вызовы, несмотря на ежемесячные платежи за оказание охранных услуг.

В том числе и сотрудники парикмахерской, расположенной на территории жилого комплекса, подтвердили, что цыгане ведут себя неприлично — они без спроса берут воду из кулера и конфеты из вазы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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