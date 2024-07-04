В Новосибирске УК необоснованно повысила плату за содержание жилья

За содержание жилья управляющая компания незаконно повысила стоимость.

После проверки прокуратуры Дзержинского район Новосбиирской области деятельности УК ЗАО «МКС», управляющей многоквартирным домом по ул. проспект Дзержинского, д. 2, было обнаружено незаконное увеличение платы за содержание жилья.

По данным ведомства, управляющая компания "Дзержинец” повышала оплату без согласия общего собрания собственников дома. Таким образом, ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Сейчас в отношении директора по тарифному регулированию ЗАО «МКС» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, что в Новосибирской области прокуроры заступились за семьи, проживающие в аварийном жилье