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общество

В Новосибирске временно прекратят работу трамвая №8 и изменят маршрут трамвая №15

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Трамвай перестанет ходить из-за ремонта путей на улице Троллейной,12, до улицы Демьяновской.

С 23:00 5 июля до 5:00 8 июля в Новосибирске временно прекратится движение трамвая №8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Причина остановки — ремонтные работы на улице Троллейной, 12, до улицы Демьяновской.

В связи с этим также временно изменится маршрут трамвая №15 «Бугринская роща» – «Юго-Западный ж/м».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троллейбус №13 будет заканчивать перевозки раньше обычного.

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Игорь Кириченко
Журналист

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